Lula reafirma aval a Alckmin: nosso desafio é consertar o Brasil

247 - Em entrevista à rádio Banda B de Curitiba, na manhã desta terça-feira (15), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou seu aval ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin como seu companheiro de chapa: “Falta eu me definir como candidato e Alckmin escolher partido”. No momento de crise das relações do PT com o PSB para a composição da Federação e da aliança eleitoral, Lula não citou o nome do partido.

Lula afirmou: “Se o Alckmin como meu vice me ajudar a governar, não vejo nenhum problema dele ser meu vice. As divergências serão colocadas de lado, porque o desafio, mais que ganhar, é consertar o Brasil”.

Quanto às críticas sobre diálogo e aliança com líderes políticos que apoiaram o golpe contra Dilma Roussef em 2015-16, Lula foi taxativo: “Se não conversar com quem apoiou o golpe, você não vai ter ninguém pra conversar”.

