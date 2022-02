Santinho de chapa Lula-Alckmin e “Frente Ampla Contra Bolsonaro” já circula em redes do PT

Apoie o 247

247 - Já circula em redes do PT um santinho da chapa Lula-Alckmin e a frase “Frente Ampla Contra Bolsonaro”, dando como certa a união entre o ex-presidente petista e o ex-governador tucano, informa a jornalista Mônica Bergamo, da Folha S.Paulo.

Lula tem feito elogios públicos a Alckmin e tentado conter críticas internas de uma ala do partido à união. "Da minha parte não existe nenhum problema de fazer aliança com Alckmin e ter ele de vice. Nós vamos construir um programa de interesse para a sociedade brasileira. Não abro mão de que a prioridade é o povo brasileiro. Espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice ou não sendo vice, porque me parece que ele se definiu em fazer uma oposição não apenas ao Bolsonaro, mas ao ‘dorismo’ [de João Doria] aqui em São Paulo", disse o ex-presidente em janeiro , em sua primeira entrevista do ano, aos veículos progressistas.

Jantar sexta-feira na casa de Haddad

Lula e Alckmin já se encontraram algumas vezes recentemente. Uma conversa de destaque no noticiário foi no jantar promovido pelo Grupo Prerrogativas em dezembro.

Na última sexta, houve novo encontro na casa do ex-prefeito e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, onde os dois avançaram nas negociações para a formação da aliança e estabeleceram o mês de março para anunciar o acordo oficialmente.

O jantar desta sexta foi descrito como um movimento para consolidar a aproximação pessoal entre os dois políticos. Na ocasião, ambos conversaram sobre temas candentes da vida social, como saúde e educação.

