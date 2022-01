'Da minha parte, não há nenhum problema em ter Alckmin como vice', diz Lula

Lula afirmou que neste momento as divergências devem ser colocadas de lado: "não sou candidato para ser protagonista, sou candidato para ganhar as eleições" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista coletiva à mídia independente nesta quarta-feira (19) em um hotel de São Paulo, falou sobre sua possível aliança com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido). O ex-tucano é cotado para ser o candidato a vice-presidente em uma chapa encabeçada pelo petista.

"Só não temos falado do assunto o Alckmin e eu. Você vê todo mundo dar palpite, mas não vê uma fala minha e do Alckmin. Por uma razão simples: ele saiu do PSDB e não definiu para onde ele vai. E eu não defini se sou candidato. Então não pode ter candidato nem vice", disse.

Lula sinalizou, em seguida, que pode sim se unir ao ex-tucano em nome da governabilidade de seu eventual terceiro mandato. "Não sou candidato para ser protagonista, sou candidato para ganhar as eleições, e num momento em que o Brasil está infinitamente pior do que em 2003, quando tomei posse. Ganhar as eleições é mais fácil que governar, e governar significa que você tem que adquirir uma possibilidade muito grande de conversar com as pessoas. Por isso precisamos fazer alianças", declarou.

PUBLICIDADE

O petista pediu para que as divergências fiquem de lado neste momento. "Temos divergências? Temos. Por isso pertencemos a partidos diferentes. Temos visões de mundo diferentes, mas isso não impede que se construa a possibilidade das divergências serem colocadas em um canto e você colocar as convergências em um outro canto para poder governar. Não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar as eleições e poder governar esse país".

"O vice tem que ajudar a governar", concluiu.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE