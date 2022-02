Lula e Alckmin voltam a se reunir e podem anunciar chapa em março

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um novo encontro na noite de sexta-feira (11) com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, durante o qual voltaram a conversar sobre a formação da chapa encabeçada pelo petista tendo Alckmin como candidato a vice-presidente.

Na conversa, os dois avançaram nas negociações para a formação da aliança e estabeleceram o mês de março como momento em que o acordo deve ser anunciado oficialmente, informa a Folha de S.Paulo.

Nas próximas semanas, Lula e Alckmin vão se dedicar à definição do partido a que o ex-governador vai se filiar. As conversas com o PSB são as mais avançadas, mas há outras opções a considerar.

A aliança de Lula com o ex-governador de São Paulo é considerada irreversível. O jantar desta sexta, na casa de Fernando Haddad, foi descrito como um movimento para consolidar a aproximação pessoal entre os dois políticos. Na ocasião, ambos conversaram sobre temas candentes da vida social, como saúde e educação.

