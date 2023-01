Lula: 'estamos com muita raiva do que aconteceu em Brasília e não vamos dar trégua até achar os financiadores'

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta segunda-feira (9) que é preciso descobrir quem foram os mandantes dos atos terroristas em Brasília (DF), onde apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). Mais de mil pessoas foram presas.

"Estamo decepcionados, frustrados, com muita raiva com o que aconteceu aqui. Esse gesto de vandalismo não deveria ter acontecido. Tem gente financiando. Não vamos dar trégua até descobrirmos quem foram os responsáveis", disse o petista a jornalistas na capital federal.

>>> Câmara aprova intervenção federal na segurança pública do DF

Antes da coletiva de imprensa, o presidente teve uma reunião com os 27 governadores para discutir as medidas contra mobilizações favoráveis a um golpe. Lula também fez críticas à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Flávio Dino, pelo menos dez estados tiveram atos de vandalismo cometidos por bolsonaristas.

>>> Líder dos terroristas de Brasília, Bolsonaro diz que pretende antecipar volta ao Brasil

Algumas cidades como São Paulo e Brasília tiveram atos pela democracia. Manifestantes cobraram punição aos envolvidos nos atos de terrorismo.

O exterior também teve mobilizações contra o golpismo bolsonarista.

Presidente Lula fala com a imprensa em frente ao STF, após visita com governadores. #EquipeLula



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/IiiAYbIBqe — Lula (@LulaOficial) January 10, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.