Flávio Dino: governo já identificou em dez estados financiadores de atos terroristas

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira (9), em Brasília (DF), que o governo identificou em cerca de dez estados do país financiadores dos atos terroristas cometidos nesse domingo (8) por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em Brasília (DF), onde o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto foram invadidos. Mais de mil pessoas foram presas.

"São 10 [estados em que financiadores foram identificados]", afirmou Dino em coletiva de imprensa. "É possível afirmar cabalmente que havia financiamento. Temos a relação de todos os contratantes dos ônibus. Essas pessoas serão chamadas para prestar esclarecimentos, porque são pessoas que contrataram ônibus que não eram para excursões turísticas", continuou.

"Essas pessoas, nós temos essa relação, a Polícia Rodoviária Federal forneceu à Polícia Federal, de todos aqueles que contrataram ônibus que vieram para Brasília nesse período e serão chamados prestar esclarecimentos. E esse é o primeiro caminho para identificar os chamados financiadores", complementou Dino.

Algumas cidades como São Paulo e Brasília tiveram atos pela democracia. Manifestantes cobraram punição aos envolvidos nos atos de terrorismo e criticaram a Polícia Militar do Distrito Federal.

O exterior também teve críticas a Bolsonaro e aos apoiadores responsáveis pelo terrorismo.

O presidente Lula recebeu solidariedade de políticos com o presidente norte-americano, Joe Biden, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.

