Em ato na USP, manifestantes em defesa da democracia gritam 'sem anistia' (vídeo)

247 - Manifestantes participaram nesta segunda-feira (9) de um protesto organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) contra o terrorismo de bolsonaristas em Brasília (DF). Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram nesse domingo (8) o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, na capital federal, onde cerca de 1500 pessoas foram presas.

Participantes da mobilização gritavam "sem anistia", pedindo para que os responsáveis sejam punidos pela Justiça. O ato ocorreu no salão nobre da Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, no Centro da capital. Durante todo o ato, as pessoas que estavam presentes no local

Entre as personalidades que discursaram estão Carlos Gilberto Carlotti Jr, reitor da USP; Patrícia Vanzolini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado de São Paulo (OAB-SP); Cláudio da Silva, ouvidor das polícias de SP; e Mário Sarrubbo, Procurador-Geral de Justiça.

Ato em defesa da democracia - Faculdade de Direito da USP pede #AnistiaNao



📹 Elineudo Meira pic.twitter.com/aHYOekOUUr — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) January 9, 2023

Jair Bolsonaro foi mais criticado por ter estimulado atos pró-golpe nos últimos anos e também por ter viajado para os Estados Unidos. A deputada federal eleita Erika Hilton (PSOL-SP) enviou ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, um ofício para o ex-ocupante do Planalto e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres sejam extraditados dos EUA.

Internautas criticaram a iniciativa de Bolsonaro, que foi para o exterior.

O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, informou que os EUA podem remover o visto especial usado por Bolsonaro para entrar no país.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do cargo por 90 dias.

A Executiva Nacional do PT cobrou punição aos envolvidos nos atos de vandalismo.

