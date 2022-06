Lula estaria 21 pontos à frente de Bolsonaro na pesquisa XP censurada

Apoie o 247

247 - Circula nas redes sociais boatos de que o levantamento telefônico do Ipespe censurado pela XP Investimentos mostraria uma vantagem de 21 pontos para o ex-presidente Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL).

Ainda na noite desta quarta-feira (8), o perfil Anonymous no Twitter afirmou que Lula teria 49% das intenções de voto contra 28%. Os outros candidatos, somados, teriam 13%. O perfil, no entanto, não divulgou o documento oficial do levantamento, não conseguindo comprovar, portanto, a veracidade dos números.

O levantamento, segundo Carolina Botelho, colunista do Jota, mostraria também que Lula é visto como mais honesto que Bolsonaro, assim como mais preocupado com as pessoas, mais competente, mais inteligente, mais equilibrado, mais experiente e com mais ideias novas e modernas.

