XP cancela divulgação de pesquisa com vantagem para Lula após pressão de bolsonaristas

Apoie o 247

ICL

247 - A XP Investimentos cancelou a divulgação da pesquisa do Instituto Ipespe. Os levantamentos estavam sendo divulgados semanalmente e vinha mostrando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Jair Bolsonaro (PL). Na sondagem divulgada na semana passada, Lula aparecia com 45%, contra 34% do seu adversário. Ministros de Bolsonaro telefonaram para a XP para reclamar dos resultados – que coincidem com os de outros institutos, dentro da margem de erro. Diretores e acionistas minoritários fizeram questionamentos internos sobre o movimento.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, publicada nesta quarta-feira (8), a pressão sobre a XP vinha aumentando e explodiu na semana passada, quando o instituto mostrou que 35% dos eleitores afirmaram considera a honestidade é um atributo de Lula, contra 30% que dizem o mesmo sobre Bolsonaro.

A XP transferiu o contrato do Ipespe para uma outra empresa do grupo, menos visada, a Infomoney, que registrou no TSE a pesquisa que seria divulgada nesta semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE