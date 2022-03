Lula faz apelo contra guerra na Ucrânia: 'baixem as armas, sentem na mesa de negociação e encontrem uma solução'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo contra a guerra e pela paz nesta quarta-feira (7), no sétimo dia da intervenção militar da Rússia na Ucrânia.

Pelo Twitter, Lula, que cumpre agenda no México e foi recebido pelo presidente mexicano Manuel López Obrador, disse que o mundo precisa de paz, amor e compreensão. "As pessoas querem apenas viver dignamente e por isso fazemos o apelo: governantes baixem as armas, sentem na mesa de negociação e encontrem uma solução. Basta de Guerra. Queremos Paz, Liberdade e Respeito!", defendeu Lula nas redes sociais.

"Muitas guerras aconteceram sem necessidade. A guerra do Iraque foi baseada numa grande mentira sobre armas químicas. E quem pagou o preço foi o povo pobre, o povo trabalhador. A guerra só traz desgraça para a humanidade", acrescentou Lula.

Após sete dias, a Rússia ainda não atingiu o seu objetivo de depor o governo da Ucrânia, ao mesmo tempo em que enfrenta uma reação sem precedentes do Ocidente, cujas sanções derrubaram o sistema financeiro russo, e multinacionais gigantes tiraram investimentos do país.

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta quarta-feira, por 141 votos, uma resolução repreendendo a invasão russa da Ucrânia e cobrando que Moscou retire imediatamente todas as suas forças da Ucrânia, em um movimento que visa isolar diplomaticamente a Rússia na entidade.

