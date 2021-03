Lula ironiza piada de Guedes sobre receber elogios quando vai ao supermercado: "você olha os preços e pensa, obrigado?"

247 - Após Paulo Guedes dizer que, quando ele vai ao supermercado, as pessoas agradecem seu desempenho na economia, o ex-presidente Lula usou suas redes sociais nesta segunda-feira (15) para ironizar a frase fantasiosa: “Você olha os preços e pensa "Obrigado"?, disse.

“Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Isso me recompensa mais que qualquer elogio”, disse Guedes nesta sexta-feira (12).

A ironia do petista diz respeito à realidade paralela que Guedes vive. Com o regresso da miséria no país, o preço do alimento sofre uma intensa inflação e muitos brasileiros substituem a carne pelo ovo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.