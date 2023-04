Lula: 'o Exército não é mais de Bolsonaro, mas uma instituição com função constitucional'

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta quarta-feira (19), em Brasília (DF), que é necessária a despolitização do Exército. O petista comentou a sua ida a um ato de militares. O petista fez a declaração no mesmo dia em que militares apareceram em um vídeo dando passagens para bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, na capital federal. Em 19/04 é celebrado o Dia do Exército e o Dia dos Povos Indígenas.

"Todo mundo sabe o quanto eu andava magoado com os militares neste País, por conta de tudo o que aconteceu. E fiquei pensando se vou ou não, tomei a decisão de ir. E acho que foi Deus que me ajudou a decidir, porque eu fui para mostrar que eu não guardo rancor. Este Exército não é mais o exército de Bolsonaro, é o Exército Brasileiro que tem função constitucional. Precisamos restabelecer esta harmonia, para a gente poder consertar este País", afirmou Lula em Brasília, onde foi anunciada a recomposição orçamentária de R$ 2,44 bilhões para Institutos e Universidades Federais.

No vídeo, o general da reserva Gonçalves Dias pediu nesta quarta (19) afastamento do Gabinete Segurança Institucional (GSI). De acordo com as imagens, ele estava no acesso que dá entrada ao gabinete presidencial. O GSI afirmou que investiga condutas de agentes que teriam auxiliado os terroristas do 8 de janeiro.

