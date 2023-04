Governo anuncia recomposição de orçamento para Universidades e Institutos Federais. Assista ao vivo

TV 247 transmite evento com Lula, Camilo Santana e reitores de universidades federais para a assinatura de uma recomposição de R$ 2,44 bilhões no orçamento do ensino superior edit

247 - Em evento no Palácio do Planalto, ao lado de reitores e do ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente Lula (PT) assina a recomposição orçamentária de R$ 2,44 bilhões para Institutos e Universidades Federais.

Tais recursos já estão previstos no Orçamento da União para 2023, sendo que o montante virá do adicional aprovado pela PEC da Transição, que liberou uma ampliação de R$ 145 bilhões nos gastos do governo para este ano. Assista à transmissão ao vivo do evento:

