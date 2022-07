Lula presta solidariedade a Ewbank, Gagliasso e filhos: "Vamos construir um mundo sem racismo"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) manifestou-se em solidariedade à atriz Giovanna Ewbank, ao ator Bruno Gagliasso e a seus filhos Bless e Chissomo, que foram vítimas de racismo por uma mulher em Portugal.

"Nenhuma mãe ou pai merece ver seus filhos sendo vítimas de xingamentos racistas. Minha solidariedade a Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, sua família e também aos turistas angolanos que sofreram ataques racistas ontem", escreveu Lula em seu Twitter.

De acordo com a assessoria do casal, "uma mulher branca, que passava na frente do restaurante Clássico Beach Club, xingou, deliberadamente, não só Títi (Chissomo) e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos”.

O presidenciável petista também prestou solidariedade aos turistas angolanos que sofreram ataques racistas e complementou: "Vamos construir um mundo sem racismo."

Após a divulgação do caso, o casal de atores e seus filhos receberam uma onda de carinho e apoio nas redes sociais.

