Lula rebate Rêgo Barros: um general deve ser porta-voz, não porta-mentiras

247 - O ex-presidente Lula usou mais uma vez suas redes sociais para desmentir as fake news propagadas por Jair Bolsonaro, que insiste em dizer, através de seu porta voz general Rêgo Barros que Lula incentivou o enriquecimento de urânio pelo Irã. Mesmo após o ex-presidente divulgar uma nota esclarecendo os fatos, dizendo que "Isso jamais existiu. A mentira, reproduzida pelos meios de comunicação, é facilmente desmascarada com uma simples busca no Google", Bolsonaro e sua equipe insiste na divulgação de inverdades.

Barros insistiu nas fake news e disparou: "Seria muito interessante buscar as informações do governo deste cidadão que está sendo citado na pergunta para verificar quem está mentindo", afirmou Rêgo Barros como foi publicado no jornal Folha de S.Paulo.

Lula, então, retrucou nesta manhã: "Um general deve ser porta-voz, não porta-mentiras. Aqui está uma entre as diversas fontes de informações que provam: quem está mentindo, mais uma vez, é Bolsonaro, a voz portada por Rêgo Barros".

