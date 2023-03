Militar, assessor de Bento Albuquerque ganhou de Bolsonaro cargos em estatais após tentar reaver joias retidas pela Receita

Salário de José Roberto Bueno Junior com cargos em estatais supera R$ 41 mil mensais. Militar foi nomeado em tais empresas na reta final do governo Bolsonaro edit

247 - Na reta final do mandato de Jair Bolsonaro (PL) na presidência da República, o ex-chefe de gabinete de Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, José Roberto Bueno Junior ganhou um cargo na diretoria executiva da ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional). A informação é do jornal O Globo.

Ocorre que o militar em questão foi um dos primeiros servidores a tentar recuperar as joias de R$ 16,5 milhões trazidas do Oriente Médio como presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro . Os bens foram retidos pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos em 2021.

Ele enviou o ofício à Receita no dia 3 de novembro de 2021 alegando que “foram oferecidos, por autoridades estrangeiras, alguns presentes à representação brasileira” e que, uma vez que o ministro Bento Albuquerque não poderia recusar ou devolver os presentes, “se faz necessário e imprescindível que seja dado ao acervo o destino legal adequado”. O militar não teve sucesso na tentativa, contudo.

Um ano depois, em 11 de novembro de 2022, dias após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais, Bueno Junior foi nomeado à diretoria da ENBPar. Ele ganhou o cargo de diretor de Gestão Corporativa e Sustentabilidade. Cerca de um mês depois, em 9 de dezembro, o militar também foi indicado para presidir o Conselho de Administração da Eletronuclear, estatal criada pelo governo Bolsonaro, com mandato até 3 de janeiro de 2024.

Seu salário como diretor da ENBPar é de R$ 37.802,04, com direito ainda a 13°, 14° e 15° salário. Já como presidente do Conselho da Eletronuclear, Bueno Junior tem direito a receber por mês cerca de R$ 3.780.

