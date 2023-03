Moraes arquiva pedidos para investigar Lula por declaração sobre 'armação' de Moro

Ministro do STF arquivou as ações "em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes arquivou pedidos do senador Rogério Marinho (PL-RN) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para investigar o presidente Lula (PT) pela declaração em que classifica como "armação do Moro" o suposto plano da facção criminosa PCC para matar o ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

O ministro determinou o "arquivamento imediato" das ações "em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal". A Procuradoria-Geral da República (PGR) não chegou a ser ouvida.

Marinho havia pedido a inclusão de Lula no inquérito das fake news e Nikolas acusou o presidente de supostamente cometer incitação ao crime.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.