Moraes bloqueia redes sociais de Sérgio Reis e Otoni de Paula e impede que eles se aproximem da Praça dos Três Poderes

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável pela expedição de mandados de busca e apreensão contra o cantor bolsonarista Sérgio Reis e o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), determinou que o artista e o parlamentar sejam impedidos de circular até um quilômetro de distância da Praça dos Três Poderes, onde um ato em favor do governo Jair Bolsonaro e contra a democracia está previsto para acontecer no próximo dia Sete de Setembro. De acordo com o jornal O Globo, Moraes também determinou o bloqueio das redes sociais dos investigados.

"Condutas criminosas decorrentes do abuso e desvio no exercício de direitos constitucionalmente previstos não podem ser impunemente praticadas para atentar, coagir, desrespeitar ou solapar a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições", disse o ministro no despacho que autorizou a operação desta sexta-feira (20).

Ainda segundo Moraes, as manifestações são "criminosas e antidemocráticas" e os investigados estariam utilizando as redes sociais "para instigar os seus seguidores, e tentar coagir a população brasileira em geral, a atentar contra o Estado Democrático de Direito brasileiro e suas Instituições republicanas, inclusive com incentivo a atos expressos de ameaça e violência física".

