Moraes envia à PGR pedido para investigar viagem de Carlos Bolsonaro à Rússia

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para que seja investigada a participação de de vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) na comitiva presidencial que esteve na Rússia semana passada.

"Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao requerimento formulado, no prazo de 5 (cinco) dias", disse o magistrado em trecho do despacho. O teor da decisão foi publicado nesta quarta-feira (23) pelo site O Antagonista.

O parlamentar também quer que seja investigada a atuação do assessor presidencial Tércio Arnaud, membro do chamado "gabinete do ódio" do Palácio do Planalto.

O pedido foi protocolado no mesmo inquérito que apura a realização de atos pró-golpe no país. Na ação, Randolfe cogita que a visita de Bolsonaro ao governo russo possa ter relação com as eleições no Brasil.

