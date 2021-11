Moro critica desmatamento da Amazônia a apanha nas redes: "estava na reunião que passou a boiada"

Os internautas não perdoaram e lembraram que, enquanto ministro de Jair Bolsonaro, que ele ajudou a eleger com a prisão ilegal de Lula (PT), Sergio Moro participou da reunião em que o ex-ministro Ricardo Salles falou em aproveitar a pandemia para “bassar a boiada” no meio ambiente edit

247 - Pré-candidato à presidência em 2022, o ex-juiz parcial da Lava Jato, Sergio Moro (Podemos), em discurso de candidato, decidiu criticar o desmatamento da Amazônia. “Preocupante o aumento do desmatamento ilegal da Amazônia em 22%, o maior em 15 anos. Além da destruição do meio ambiente, isso afasta os investidores do País e pode, de forma injusta, trazer problemas para os agricultores brasileiros”, escreveu no Twitter.

Os internautas, todavia, não perdoaram. Um lembro que Moro, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (que chegou à presidência após ele prender o ex-presidente Lula de forma ilegal), estava na reunião em que o ex-ministro Ricardo Salles falou em aproveitar a pandemia para “bassar a boiada” no meio ambiente.

Por acaso você não estava naquela reunião em que o ministro do meio ambiente falou em aproveitar a pandemia para "passar a boiada"?

Sim, você estava. E ficou calado como o covarde que é. https://t.co/0Yd1G7uoan PUBLICIDADE November 20, 2021

Outro questionou se quando ele era ministro de Bolsonaro “disse isso à ele e aos ministros Tereza "Boi Bombeiro" Cristina (Agricultura) e Ricardo "Passa a Boiada" Salles (Meio Ambiente)?”.

Quando você era ministro do Bolsonaro disse isso à ele e aos ministros Teresa "Boi Bombeiro" Cristina (Agricultura) e Ricardo "Passa a Boiada" Salles (Meio Ambiente)? — Kléber Antônio (@KleberAFSouza) November 19, 2021

“Você já tinha essa preocupação quando era super ministro da justiça e poderia ter feito alguma coisa? Ou quando foi faturar em dólar às custas da recuperação da Odebrecht?”, questionou outro internauta.

Você já tinha essa preocupação quando era super ministro da justiça e poderia ter feito alguma coisa? Ou quando foi faturar em dólar às custas da recuperação da Odebrecht? — Fernando Lopez 🇧🇷🇨🇳 (@fplopez50) November 19, 2021

Moro, após destruir a economia nacional com a Lava Jato e, ao mesmo tempo, empresas brasileiras, como a Odebrecht e a OAS, foi contratado pela Alvarez & Marsal. A consultora norte-americana administrou a falência das empresas que o ex-juiz ajudou a quebrar, num serviço que recomendou ao Grupo Odebrecht, defendendo que ela adotasse medidas de "compliance". Com a entrada na política, o contrato do ex-juiz Sergio Moro com a consultoria norte-americana Alvarez & Marsal foi encerrado.

Sobre o meio ambiente… um outro internauta disse: “você não parecia tão preocupado na reunião em que o ministro do meio ambiente falou em ‘passar a boiada’” - e publicou uma foto de Moro na reunião em que a frase foi dita.

você não parecia tão preocupado na reunião em que o ministro do meio ambiente falou em “passar a boiada” pic.twitter.com/hRjl57pcZ3 — Bruno (@brunookada) November 19, 2021

