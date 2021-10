Contrato de Moro com Alvarez & Marsal é rescindido

Apoie o 247

247 - Com a filiação ao Podemos prevista para os próximos dias, o contrato do ex-juiz Sergio Moro com a consultoria norte-americana Alvarez & Marsal foi encerrado neste sábado (31). A informação é do jornal O Globo.

Pelo acordo original, o vínculo terminaria em 31 de outubro de 2022, mas a decisão de Moro de participar das eleições do ano que vem antecipou o fim da relação.

A Alvarez & Marsal é administradora judicial da Odebrecht, que entrou em recuperação judicial depois que foi investigada pela Operação Lava Jato, a qual Moro era o juiz que ajudou a quebrar a empreiteira. Moro foi contratado pela Alvarez & Marsal em novembro de 2020, para atuar na área de "disputas e investigações" ganhando um salário de R$ 1,7 milhão por ano.

A filiação ao Podemos deve ocorrer em 10 de novembro, em Brasília. Cogita-se a disputa pela Presidência da República ou a corrida ao Senado.

Considerado parcial em julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) nos processo contra o ex-presidente Lula, Sergio Moro reafirma que suas ações como juiz tiveram caráter político, ao decidir condenar o favorito das eleições de 2018, e na sequência participar do governo de Jair Bolsonaro como ministro da Justiça. Para o coordenador do grupo de advogados e juristas Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, a candidatura de Moro é "um escárnio e um tapa na cara".

