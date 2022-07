"Não precisamos de cartinha em favor da democracia", diz Bolsonaro

Apoie o 247

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quarta-feira (27/7), que não precisa escrever uma “cartinha” para falar que defende a democracia brasileira.

A declaração do chefe do Executivo federal foi feita durante convenção partidária do Progressistas, na Câmara dos Deputados, e ocorre um dia após ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), empresários, banqueiros e artistas assinarem carta em defesa da democracia e do processo eleitoral.

“Vivemos em um país democrático, defendemos a democracia. Não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, e que queremos, cada vez mais, nós, cumprir e respeitar a Constituição”, discursou Bolsonaro.

