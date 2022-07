Celso de Mello chama Bolsonaro de "político menor (e medíocre)"

Apoie o 247

247 - O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, assim como outros ex-integrantes da Corte e juristas, assinará a 'Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito'. No entanto, ele não poderá participar do evento de lançamento na Faculdade de Direito da USP, por motivos de saúde. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

Em carta enviada ao ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo Luiz Antônio Marrey, Celso de Mello declina o convite e faz duras críticas a Jair Bolsonaro (PL), a quem chama de "político menor".

"Necessário, pois, reagir aos pronunciamentos de um político menor (e medíocre) que busca permanecer na regência do Estado, mesmo que esse propósito individual, para concretizar-se, seja transgressor do postulado da separação de poderes e revelador de uma irresponsável desconsideração das instituições democráticas de nosso país", afirma Celso de Mello a Marrey.

"Bolsonaro, além de sua distorcida visão de mundo, sustentada e exposta por quem ele realmente é, desnuda-se ante a nação como um político medíocre e que, além de possuir desprezível espírito autocrático, também expôs-se, em plenitude, em sua conduta governamental, como a triste figura de um presidente menor, sem noção dos limites éticos e constitucionais que devem pautar a conduta de um verdadeiro chefe de Estado", diz ainda.

