Mais de mil juristas, incluindo ex-ministros do STF, assinam manifesto em defesa da democracia e do sistema eleitoral

247 - Mais de mil integrantes da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública já assinaram um manifesto elaborado por juristas contra os discursos golpistas de Jair Bolsonaro (PL) e em defesa do sistema eleitoral que será apresentado em um ato público marcado para o dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, o evento será “a reedição de uma manifestação histórica realizada no mesmo local em 1977, em plena ditadura militar, com a leitura de uma carta que denunciava as arbitrariedades do regime e defendia a volta da democracia”.

Ainda segundo a reportagem, a nova carta será uma convocação “às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições”.

“Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições”, destaca um trecho do documento que tem entre entre os signatários do manifesto os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, Carlos Ayres Britto, Cesar Peluso e Eros Grau.

O evento será realizado no mesmo dia em que a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) também irá promover um ato em defesa das instituições e da democracia.

