'Nós defendemos a candidatura de Freixo no Rio e de Flávio Dino no Maranhão', diz Lula sobre relação com PSB

Em entrevista à mídia independente, Lula avaliou a relação do PT com o PSB e citou candidaturas que o partido apoiará

247 - O ex-presidente Lula comentou sobre a relação do PT com o PSB nesta quarta-feira (18), durante entrevista coletiva ao Brasil 247 e outros veículos da mídia independente.

Em meio às discussões sobre a formação de uma federação partidária com o PSB, com reivindicações dos socialistas para que o PT desista de candidaturas próprias em vários estados, Lula falou sobre as articulações em Pernambuco, onde o PT tem os nomes de Humberto Costa e Marília Arraes como possibilidades de disputar o governo estadual, e do Espírito Santo, onde o partido não deverá lançar candidatura própria e deverá apoiar o PSB.

Em seguida, Lula mencionou que, no Rio de Janeiro, apoiará a candidatura do deputado Marcelo Freixo (PSB) a governador do estado, e no Maranhão, apoiará a candidatura de Flávio Dino (PSB) para o Senado.

"Nós defendemos a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro. Nós defendemos a candidatura do Flávio Dino [ao Senado]. Agora o companheiro Flávio Dino tem um candidato, que é o vice dele [Carlos Brandão], que é do PSDB. Ele sabe que é difícil a gente apoiar o PSDB. nós temos lá a candidatura do Weverton [do PDT]. Então eles vão ter que se acertar lá para facilitar as nossas vidas", afirmou Lula.

