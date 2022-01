Humberto Costa reafirma disposição para disputar governo de PE e "lança" Paulo Câmara ao Senado

Apoie o 247

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) defendeu nesta quarta-feira (19) sua candidatura a governador de Pernambuco, em meio às articulações entre PT e PSB para uma composição em nível nacional. Em entrevista à Rádio Jornal, do Recife, Costa disse que o PT segue empenhado em reforçar a aliança com o PSB, mas ponderou que a sigla petista tem direito de contribuir apresentando uma alternativa para a disputa.

O petista defendeu também a formação de uma chapa com o governador Paulo Câmara (PSB) como candidato ao Senado. "Nós seguimos empenhados em reforçar a aliança PT/PSB, mas entendemos que o PT, pela sua história e relação com a Frente Popular, tem o direito de contribuir com o debate. Temos defendido que, se a Frente Popular apresentar uma chapa que tenha o presidente Lula, o meu nome ao governo de Pernambuco e o nome do governador Paulo Câmara ao Senado, nós chegaremos muito fortes às urnas. E, sem dúvida, isso vai fortalecer muito o nosso estado", afirmou.

Na avaliação de Humberto Costa, seria um "grande desperdício" se Paulo Câmara não disputasse a vaga ao Senado. "Ele é um grande administrador, recuperou as finanças do estado,fez grandes investimentos, mostrou competência política e conclui a gestão de forma harmônica", afirmou o congressista.

