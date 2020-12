“O impeachment de Bolsonaro vai voltar ao centro da pauta”, diz Mercadante

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante afirmou à TV 247 que o impeachment de Jair Bolsonaro voltará ao centro da pauta política caso o governo federal não acelere o processo de distribuição da vacina contra a Covid-19 enquanto outros países já iniciaram sua imunização.

Para Mercadante, pode ocorrer uma revolta social mediante a inércia do governo, o que forçará novamente os pedidos de “Fora Bolsonaro”. O ex-ministro ainda afirmou que por esta razão é que o governo federal está investindo tão pesado na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados no início de 2021, para evitar a votação do impeachment.

“Se o Bolsonaro insistir nessa visão negacionista, não reconhecer a urgência e que a vacina é um direito de todos, uma obrigação do Estado brasileiro e de seu governo, o impeachment vai voltar. À medida que os países forem vacinando, que outras famílias forem sendo vacinadas ou estados e as pessoas continuarem enterrando seus parentes porque não tiveram acesso à vacina, isso vai virar uma grande mobilização e uma revolta social. Eles estão subestimando a gravidade da pandemia desde o início. Enquanto o governo não apresenta um plano estratégico de acesso à vacina, de planejamento, ele [Jair Bolsonaro] continua fazendo piadinha . À medida que a vacina começar a avançar em outros países e não chegar aqui, ou começar aqui sem um critério transparente, pactuado para toda a população brasileira, eu acho que nós vamos ter um grande tensionamento político e social e o impeachment vai voltar para o centro da pauta. Por isso que ele está tão empenhado em controlar a Câmara dos Deputados”, disse.

