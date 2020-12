Bolsonaro faz chacota com o país: fala com voz fina "estou com Covid" e cai na gargalhada (VÍDEO)

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Bolsonaro insulta as 6.674.999 milhões de vítimas da pandemia, os 178.159 mortos e seus familiares e, com voz fina e gargalhadas, debocha: “estou com Covid-19” edit

247- Em um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (9) Bolsonaro insulta as 6.674.999 milhões de vítimas da pandemia, os 178.159 mortos e seus familiares e, com voz fina, debocha: “estou com Covid-19”, seguido de gargalhadas de seus apoiadores que acompanhavam sua fala.

Assista ao vídeo:





Não é a primeira vez que Bolsonaro subestima o poder de contaminação da Covid-19. Com seu negacionismo de praxe, ele já disse que o vírus era apenas “uma gripezinha” e promoveu uma cruzada contra os governadores que defenderam a quarentena em seus estados.

Bolsonaro também virou garoto propaganda de cloroquina para ser aplicada na imunização contra a Covid-19 e entupiu os estoques do Exército na produção do medicamento. No entanto, já foi comprovado cientificamente que o remédio não possui eficácia alguma no combate ao vírus e o mais grave: pessoas com problemas cardíacos tiveram efeitos colaterais ao ingerir a cloroquina.

Agora, Bolsonaro oferece um plano frágil e desordenado de vacinação no combate à Covid. O Ministério da Saúde apresentou, no dia primeiro de dezembro, uma proposta de vacinação sem informar questões importantes para que ele ocorra, como alternativas para armazenamento das vacinas, como a logística será feita, se e quantas pessoas do Exército participarão da vacinação e assim por diante. O mais grave é que a vacinação em massa só começará a ser implementada em marco de 2021.





O conhecimento liberta. Saiba mais