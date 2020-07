Seguindo "garoto-propaganda Bolsonaro", Exército já produziu 3 milhões de comprimidos de cloroquina

247 - Segundo a cartilha de Bolsonaro em sua cruzada em defesa da medicação hidroxicloroquina, o laboratório do Exército brasileiro já produziu até o presente momento 3 milhões de comprimidos de cloroquina 150 mg, medicação que não tem comprovação de eficácia alguma

Segundo reportagem do portal UOL, nesta quarta-feira (22) em um vídeo com mensagem às tropas, o comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, listou as ações das Forças Armadas para minimizar os danos da pandemia e destacou o aumento da produção de cloroquina pelo laboratório do Exército.

Pujol destacou que o laboratório químico e farmacêutico do Exército "aumentou significativamente a produção de cloroquina e álcool em gel".

Efeito positivos em macacos

Um estudo (em inglês) publicado nesta quarta-feira (22) na revista Nature, indica o que grande parte da comunidade científica já defende: a não eficácia do medicamento Hidroxicloroquina, defendida incisivamente por Jair Bolsonaro.

A pesquisa comprovou que “a hidroxicloroquina mostrou atividade antiviral em células renais do macaco verde africano, mas não em um modelo de epitélio das vias aéreas humanas reconstituído".

