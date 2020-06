OAB decide acelerar decisão sobre impeachment de Bolsonaro: "fundo do poço"

Para a OAB, a prisão de Fabrício Queiroz na casa do advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, e as ligações do ex-assessor com milícias revelou o "fundo do poço" no qual chegou o Brasil. Decisão sobre o impeachment deve acontecer em agosto edit

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deve acelerar nas próximas semanas a elaboração do pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, de acordo com informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, na casa do advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, e as ligações do preso com milícias revelou o "fundo do poço" no qual se encontra o Brasil, segundo diretores da entidade.

Um pedido de impeachment já vinha sendo discutido na OAB, mas com cautela. Com a prisão de Queiroz, o assunto se tornou mais urgente.

A deliberação sobre o tema entre integrantes da ordem deve acontecer em agosto.

