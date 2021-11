Olavo de Carvalho afirma que não fugiu do Brasil, mas não diz como voou para os Estados Unidos

Apoie o 247

247 - O guru do clã Bolsonaro e astrólogo Olavo de Carvalho tentou explicar em suas redes sociais como fugiu após ser convocado pela Polícia Federal a prestar depoimento, no âmbito do inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques à democracia e instituições, mas não disse como conseguiu voar para os Estados Unidos.

Hipóteses indicam que Olavo, que estava internado, pode ter fugido do Brasil utilizando um avião da FAB, que depois foi utilizado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Na prática, o governo teria facilitado a fuga de um personagem que deveria prestar contas à PF.

Para se esquivar das denúncias, o astrólogo ainda proferiu ataques contra o portal Brasil 247, que vinculou a denúncia da escritora Daniela Abade sobre sua possível fuga usando um avião oficial das Forças Armadas. “Brasil 171”, disparou.

Uma tal Daniela Abade, que se diz escritora, publicou esta mentira sórdida no Brasil 171, especializado em mérdia. Já respondi a essa porcaria na aula 580 do COF, de modo que não preciso repetir-me aqui. pic.twitter.com/qlj6CNp7Ga — Olavo de Carvalho (@opropriolavo) November 22, 2021





O jornalista Ricardo Noblat questionou como o guru conseguiu sair do Brasil e recebeu a resposta de Olavo. De acordo com ele, ele não fugiu do país, pois seu depoimento à Polícia Federal poderia ser feito de forma remota. No entanto, em nenhum momento o extremista explica se usou o avião da FAB para se deslocar.





