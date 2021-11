Noblat: “quem pagou a conta de Olavo de Carvalho no hospital? Quem cuidou de sua fuga?”

Astrólogo e guru do bolsonarismo deixou o país após ser intimado pela Polícia Federal, no último dia 9, para depor no âmbito do inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques à democracia edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Ricardo Noblat questionou em suas redes sociais como o guru e astrólogo Olavo de Carvalho conseguiu fugir do Brasil, rumo aos EUA.

“Olavo de Carvalho não saiu à francesa do Brasil. Fugiu. E com ajuda do alto. Ninguém abandona um hospital em 15 minutos, ou leva apenas 15 minutos para chegar a um aeroporto em São Paulo e embarcar para os Estados Unidos. Quem pagou sua conta no hospital? Quem cuidou da fuga?”, questionou.

Olavo de Carvalho não saiu "à francesa" do Brasil. Fugiu. E com ajuda do alto. Ninguém abandona um hospital em 15 minutos, ou leva apenas 15 minutos para chegar a um aeroporto em São Paulo e embarcar para os Estados Unidos. Quem pagou sua conta no hospital? Quem cuidou da fuga? PUBLICIDADE November 18, 2021





O guru fugiu do Brasil após ser intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento no âmbito do inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques à democracia e instituições. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo,” a PF intimou Olavo no último dia 9 de novembro por meio de sua defesa, que informou aos investigadores que o filósofo ainda estava em tratamento de saúde”.

PUBLICIDADE

Poucos dias depois, ele viajou para o estado da Virgínia, nos EUA, onde mora. Nesta terça-feira (16), ele gravou um vídeo informando que viajou “de forma repentina"."Eu estava no hospital e me ofereceram um voo repentino para dali a 15 minutos. Eu não ia perder essa oportunidade", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE