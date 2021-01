Olívio Dutra previu o que faria a Ford há mais de 20 anos

Na época governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra (PT) fez uma espécie de profecia ao justificar o fim do contrato com a Ford no estado alegando que “essa empresa quer incentivos fiscais que as nossas não têm. O dia que achar que o Brasil não serve mais, vai embora e não dá nem tchau” edit

A empresa norte-americana anunciou nesta segunda-feira, 11, que irá fechar todas as suas fábricas no país.

A empresa norte-americana, que recebeu R$ 20 bilhões em incentivos fiscais desde 1999, anunciou o fechamento das fábricas em Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE).

No país, serão mantidas apenas as operações do Centro de Desenvolvimento de Produto, na Bahia, o Campo de Provas, em Tatuí, no interior de São Paulo, além da sede regional localizada na capital.

Os veículos da marca vendidos no Brasil de agora em diante serão importados da Argentina, Uruguai, e de outras regiões fora da América do Sul. Assim que os estoques forem esgotados, não serão mais comercializados a EcoSport, Ka e Troller T4.

