Ford, que deixa o Brasil, recebeu R$ 20 bilhões em incentivos fiscais

247 - A Ford recebeu cerca de R$ 20 bilhões em incentivos fiscais desde 1999, segundo a Receita Federal. A empresa anunciou nesta segunda-feira, 11, que irá fechar as fábricas no Brasil, acabando com a produção e colocando milhares de trabalhadores no desemprego. Em 2019, a Ford fechou sua fábrica em São Bernardo (SP).

A Ford anunciou que apenas o Centro de Desenvolvimento de Produto, na Bahia, o Campo de Provas e sua sede regional, ambos em São Paulo, permanecerão funcionando.

As fábricas de Camaçari (BA) e Taubaté (SP) serão fechadas imediatamente. A planta da Troller, em Horizonte (CE), será desativada no último trimestre de 2021.

Os veículos da marca vendidos no Brasil de agora em diante serão importados da Argentina, Uruguai, e de outras regiões fora da América do Sul. Assim que os estoques forem esgotados, não serão mais comercializados a EcoSport, Ka e Troller T4.

