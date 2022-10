Ordem da PRF é liberar todos os pontos de bloqueio em estradas, diz coordenador-geral

"Em última análise, pode haver uso de força de choque para desobstruir as vias federais", disse o coordenador de Comunicação Institucional da PRF, inspetor Cristiano Vasconcellos edit

247 - O coordenador-geral de Comunicação Institucional da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Cristiano Vasconcellos, afirmou que a direção da corporação determinou aos agentes a liberação de todos os pontos de interdição e bloqueio no Brasil inteiro.

"Primeiro tentamos utilizar o diálogo para desobstruir o trânsito', explicou o inspetor. Depois, usamos os diversos meios que temos para garantir o direito de ir e vir da população. Estamos buscando interdito proibitório; em última análise, pode haver uso de força de choque para desobstruir as vias federais", disse Vasconcelos em entrevista à CBN.



Agentes da PRF começaram nesse domingo (30) a fazer bloqueios em protesto contra a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Policiais também disseram que eleitores estavam sendo transportados de forma ilegal para locais de votação, e resolveram bloquear estradas, o que poderia atrasar a votação.



A Conderação Nacional do Transporte (CNT) e a Frente Parlamentar de Agropecuária criticaram os bloqueios nas estradas.

