CNT critica bloqueio em estradas: 'dificulta o transporte de produtos de primeira necessidade'

247 - A Confederação Nacional do Transporte (CNT) criticou nesta segunda-feira (31) o bloqueio em estradas, que teve início nesse domingo (30). "Além de transtornos econômicos, paralisações geram dificuldades para locomoção de pessoas, inclusive enfermas, além de dificultar o acesso do transporte de produtos de primeira necessidade da população, como alimentos, medicamentos e combustíveis", disse.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que eleitores estavam sendo transportados de forma ilegal para locais de votação. Como consequência, policiais bloquearam estradas nesse domingo (30), o que poderia prejudicar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A CNT disse que "respeita o direito de manifestação de todo cidadão, entretanto defende que ele seja exercido sem prejudicar o direito de ir e vir das pessoas". "Nesse sentido, a CNT tem convicção de que as autoridades garantirão a circulação de pessoas e de bens por todo o País com segurança, entendendo que qualquer tipo de bloqueio não contribui para as atividades do setor transportador e, consequentemente, para o desenvolvimento do Brasil".

A Frente Parlamentar de Agropecuária também criticou o bloqueio. "Fazemos um apelo para que as rodovias sejam liberadas para cargas vivas, ração, ambulâncias e outros produtos de primeira necessidade e/ou perecíveis".

O ex-presidente Lula conseguiu 69,3% no Nordeste e Jair Bolsonaro (PL), 30,66%. No Brasil, o petista ganhou a eleição nesse domingo (31), com 50,9% (60,3 milhões de votos). O atual ocupante do Planalto ficou em segundo lugar, com 49,1% (58,2 milhões).

