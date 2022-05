Osmar Terra dissemina fake news contra diretor da Quaest em foto de Manuela e Boulos

Apoie o 247

247 - Buscando deslegitimar as pesquisas de intenção de voto para presidente da república, o ex-ministro bolsonarista Osmar Terra (MDB) espalhou que o diretor da Quaest, Felipe Nunes, é, na verdade… o ex-candidato à prefeitura paulistana Guilherme Boulos (PSOL).

Pesquisa Quaest/Genial divulgada nesta quarta-feira, 11, mostra o ex-presidente Lula (PT) com chances de vitória no primeiro turno, com 46% das intenções de voto contra 29% de Jair Bolsonaro (PL), o segundo colocado.

Após compartilhar uma foto de Manuel D’Ávila (PCdoB), que foi vice de Fernando Haddad (PT) nas eleições de 2018, com Boulos, Terra escreveu:

“Para quem não conhece, este é Felipe Nunes, o Diretor da Quaest, Que fez pesquisa eleitoral para Presidente, publicada hoje 11/05/22. Ela dá ampla vantagem a Lula… É possivel acreditar na isenção?”

Sem entender, um perfil bolsonarista afirmou que o homem na foto era Boulos e perguntou: “esse felipe está no fundo da foto ministro?”

Terra, insistindo no erro, respondeu: “Não. É parecido, mas é o Felipe, segundo publicação da rês. Compare com essa outra foto”.

Osmar FUCKING Terra, senhoras e senhores! pic.twitter.com/B6c3xSVnzb — Medo e Delírio em Brasília (@medoedeliriobr) May 12, 2022

Boulos respondeu o ex-ministro no Twitter. Confira:

Prezado Osmar Terra Plana, não me chamo Felipe nem sou diretor de Instituto de Pesquisa. Melhore! pic.twitter.com/vdFuHIwATk CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 12, 2022

