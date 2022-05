Nova pesquisa Quaest mostra vitória de Lula no primeiro turno

Apoie o 247

247 - Pesquisa Quaest/Genial divulgada nesta quarta-feira, 11, mostra o ex-presidente Lula com chances de vitória no primeiro turno. Ele tem 46% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro, o segundo colocado, chega a 29%.

Com 46%, Lula possui mais votos que todos os outros candidatos somados (44%) e, portanto, há a possibilidade de vitória no primeiro turno. No entanto, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, a disputa também pode seguir para o segundo turno.

Atrás de Bolsonaro aparecem: Ciro Gomes (7%), André Janones (3%), João Doria (3%), Simone Tebet (1%), Felipe D'Ávila (1%) e Luciano Bivar (0%). A categoria 'branco/nulo/não vai votar' chega a 6%, enquanto 3% estão indecisos. Em todos os cenários considerados, Lula lidera com ampla vantagem.

No segundo turno, Lula também vence em todos os cenários. Veja:

Cenário 1:

Lula: 54%

Jair Bolsonaro: 34%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Indecisos: 2%

Cenário 2:

Lula: 53%

Ciro Gomes: 24%

Branco/nulo/não vai votar: 21%

Indecisos: 2%

Cenário 3:

Lula: 58%

Simone Tebet: 17%

Branco/nulo/não vai votar: 22%

Indecisos: 3%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas de 27 estados, face a face, entre os dias 5 a 8 de maio. O índice de confiança, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01603/2022.

