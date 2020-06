Otávio Rêgo Barros deve deixar o governo em duas semanas

As mudanças na área de comunicação do governo Jair Bolsonaro devem forçar a saída do porta-voz Otávio Rêgo Barros, que já tinha uma atuação muito tímida na atual gestão edit

247 - Com as mudanças no setor de comunicação do governo Jair Bolsonaro, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, deve deixar o posto em duas semanas, informa Lauro Jardim, do Globo.

A atuação de Rêgo Barros já era muito tímida nos últimos meses, ou até mesmo invisível. A relação do porta-voz com o chefe da Secom, Fabio Wajngarten, também nunca foi muito boa, segundo Jardim.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.