Porta-voz de Bolsonaro, Otávio Rêgo Barros, é diagnosticado com coronavírus

247 - O porta-voz da Presidência, o general Otávio Rêgo Barros, testou positivo para o coronavírus e está afastado de suas funções. A informação foi confirmada por sua equipe, que também disse que ele está sem sintomas e cumprindo a quarentena em sua residência.

Trata-se de mais um novo caso de contaminação no governo de Jair Bolsonaro. O secretário especial de Comunicação, Fabio Wajngarten; o chefe do GSI, general Augusto Heleno; e Bento Albuquerque (Minas e Energia) também testaram positivo. Ademais, 23 pessoas que viajaram com o presidente se contaminaram.

