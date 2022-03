Parlamentares recorrem ao Judiciário contra aumentos nos preços dos combustíveis

A Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro Autônomo e Celetista, composta por 235 deputados e 25 senadores, entrou no TRF-1 contra reajustes anunciados pela Petrobrás edit

247 - A Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro Autônomo e Celetista, composta por 235 deputados e 25 senadores, entrou nesta quinta-feira (10) no Tribunal Regional Federal da 1a. Região (TRF-1) com um pedido de liminar para a suspensão dos reajustes dos combustíveis anunciados pela Petrobrás nesta quinta. O Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, com representação em 22 estados, também assinou o pedido, além de outras entidades de representação do transporte.

"Bolsonaro traiu os caminhoneiros. Precisamos de políticas sustentáveis", afirmou o deputado Nereu Crispim (PSL-RS), presidente da frente parlamentar. "Temos que suspender esse aumento, com base na máxima do direito do consumidor, segundo a qual é proibido usar índices internacionais para reajustar preços de serviços e produtos internamente no Brasil", disse. O relato foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Bolsonaro disse nesta quinta que não tem poder de decisão sobre a política de preços da Petrobras. O deputado gaúcho discorda. "No governo federal, quem ficou responsável por tratar desse assunto com os caminhoneiros foi o ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura). E o presidente Bolsonaro, antes das eleições, gravou um vídeo dizendo que iria tratar da questão porque essa mudança na política de preços da Petrobras era uma das pautas dos caminhoneiros", disse.

Bolsonaro tem poder de indicar o presidente da Petrobrás Também pode indicar nomes para conselhos da empresa - eles que definem a política de preços da estatal.

A Petrobrás anunciou, nesta quinta, que o litro da gasolina aumentará 18,77% e o do diesel, 24,9%. O gás de cozinha passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%. Os reajustes passam a valer a partir desta sexta-feira (11).

