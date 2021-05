Pesquisa XP aponta Lula com 51% e Bolsonaro com 49% no segundo turno

Levantamento divulgado nesta terça-feira reforça a tendência de um segundo turno entre Bolsonaro e Lula em 2022. Ambos aparecem com 29% das intenções de voto no primeiro turno edit

247 - Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta terça-feira (11) aponta o que já é esperado: o segundo turno da eleição presidencial em 2022 deve ser disputado por Jair Bolsonaro e pelo ex-presidente Lula.

Na pesquisa estimulada, tanto Bolsonaro quanto Lula aparecem com 29% das intenções de voto no primeiro turno, seguidos por outros candidatos mais distantes: Ciro Gomes (9%), Sergio Moro (8%), Luciano Huck (5%) e outros.

Em um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o petista aparece numericamente à frente, embora dentro da margem de erro (empatados tecnicamente). Lula tem 42% das intenções de voto e Bolsonaro 40%. Apenas com os votos válidos, Lula tem 51% e Bolsonaro, 49%.

A margem de erro do levantamento é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Governo é ruim/péssimo para 49%

Para 49% da população brasileira, o governo de Jair Bolsonaro é "ruim e péssimo" e 58% desaprovam a maneira de Bolsonaro governar o país. Somente 29% julgam o governo como "ótimo e bom" e 35% aprovam a administração do país pelo atual ocupante do Palácio do Planalto.

65% defendem intervenção do Estado para retomar a economia

A pesquisa mostra também que, para 65% dos pesquisados, o caminho para retomar a economia é "mudar a política com mais investimentos do governo para o Brasil voltar a crescer". Para 25%, o caminho é "manter a política econômica atual com as reformas" e buscar "maior participação das empresas privadas para retomar o crescimento". 10% disse não saber ou não quis responder.

Veja na íntegra da pesquisa:

