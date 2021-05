XP/Ipespe: 65% defendem intervenção do Estado para retomar a economia

Maior parte da população não acredita que a política neoliberal de Paulo Guedes retomará o crescimento econômico do país edit

247 - Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta terça-feira (11) mostra que a política neoliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, não tem apoio da maior parte dos brasileiros.

Para 65% dos pesquisados, o caminho para retomar a economia é "mudar a política com mais investimentos do governo para o Brasil voltar a crescer". Ou seja, mais da metade da população defende a intervenção do Estado na economia como meio para alavancá-la após a grave crise desencadeada pela pandemia.

Para 25%, o caminho é "manter a política econômica atual com as reformas" e buscar "maior participação das empresas privadas para retomar o crescimento". 10% disse não saber ou não quis responder.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.