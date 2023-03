PF diz que segundo pacote de joias foi listado no acervo privado de Bolsonaro

Um documento encontrado pelos policiais mostrou que os produtos foram registrados como bens pessoais do ex-ocupante do Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal (PF) descobriu que o segundo pacote das joias dadas pelo governo da Arábia Saudita ao Brasil em outubro de 2021 foi listado como acervo privado de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o portal G1, um documento encontrado pelos policiais federais mostrou que os produtos foram registrados como bens pessoais do ex-ocupante do Planalto. Mas a legislação diz que os itens deveriam ser patrimônio do Estado.

O conjunto de joias tem relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário, todos da marca suíça de diamantes Chopard.

A Controladoria-Geral da União (CGU) anunciou nesta terça-feira (7) que também investigará o caso das joias apreendidas pela Receita Federal com a comitiva do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque. As peças da marca Chopard, avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões, seriam um presente para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro do governo da Arábia Saudita.

Um militar e assessor de Bento Albuquerque ganhou de Bolsonaro cargos em estatais após tentar reaver joias retidas pela Receita.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.