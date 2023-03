CGU abre investigação sobre entrada ilegal de joias sauditas no governo Bolsonaro

Apoie o 247

247- A Controladoria-Geral da União (CGU) anunciou nesta terça-feira (7) que instaurou uma Investigação Preliminar Sumária (IPS) para o caso das joias apreendidas pela Receita Federal com a comitiva do ex-ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro em outubro de 2021. As peças da marca Chopard, avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões, seriam um presente para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro do governo da Arábia Saudita.

De acordo com a CGU, o objetivo é "coletar elementos sobre os fatos relatados na imprensa sobre os presentes que teriam sido doados pelo governo da Arábia Saudita à família do ex-presidente da República", destaca reportagem do jornal O Tempo.

Por ser um procedimento de caráter preparatório, a IPS não pode ser usada em punitivo, pois pode resultar em arquivamento, caso ausentes indícios do cometimento de infração administrativa por servidor público federal; instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), para responsabilização dos servidores possivelmente envolvidos; ou celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), caso se entenda que a infração tem menor potencial ofensivo.

Além da CGU, a Polícia Federal (PF), o Ministério Público Federal e a Receita Federal também apuram o caso.

