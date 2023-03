Michelle desabafa: como 'mulher traída', fui a última a saber das joias sauditas

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desabafou a interlocutores em meio às críticas que vem sofrendo por conta de seu suposto envolvimento no caso das joias "dadas" pela Arábia Saudita a ela, por meio do marido, Jair. Segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Michelle disse que, como uma mulher 'traída', foi a última a saber do "presente" que teria recebido não fosse a retenção dos produtos pela Receita Federal em São Paulo.

Michelle também não teria a menor ideia de que as joias tinham sido apreendidos pela Receita há mais de um ano, e que o antigo governo se mobilizara para tentar reavê-los. Nem mesmo Jair teria passado informações a ela depois de tomar conhecimento do episódio.

Na semana passada, Michelle afirmou que sequer sabia das joias e que não é dona delas. Mais recentemente, ela acionou um advogado para avaliar um requerimento formal para que as joias sejam enviadas de volta para a Arábia Saudita.

O ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque enviou uma carta ao príncipe saudita, Abudulaziz bin Salman Al Saud, afirmando que as joias, avaliadas em R$ 16,5 milhões, dadas pela monarquia saudita ao casal, haviam sido incorporadas ao acervo brasileiro, mas omitiu que, na realidade, elas haviam sido retidas pela Receita Federal.

As joias foram apreendidas pela Receita Federal em 2021, quando um assessor do então ministro tentou entrar com os objetos escondidos em um estojo dentro de uma mochila. Um outro pacote de joias masculinas, contudo, foi entregue à Presidência da República.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.