PoderData: Lula derrota Bolsonaro em 3 das 5 regiões

O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto no Sudeste, Norte e Nordeste edit

247 - Pesquisa PoderData, divulgada neste sábado, 19, mostra que o ex-presidente Lula lidera a disputa presidencial em 3 das 5 regiões nacionais: Sudeste, Norte e Nordeste. O atual chefe de governo, Jair Bolsonaro, lidera no Centro-Oeste e no Sul.

Na região Sudeste, Lula tem vantagem de 9 pontos percentuais (47% a 38%). No Norte, o placar é 55% a 35%. No Nordeste, onde a maioria que apoia a eleição de Lula é mais pronunciada, Lula lidera Bolsonaro com 39 pontos na frente (65% contra 26% de Bolsonaro).

Já no Centro-Oeste, Bolsonaro lidera (47% contra 42% de Lula). No Sul, a diferença é maior: 44% contra 31%.

A pesquisa divulgada pelo Instituto na quarta-feira, 16, aponta que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto nacionais, com 40% contra 30% de Jair Bolsonaro. Em um eventual confronto direto entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 50% a 36%.

O levantamento foi realizado pelo Instituto PoderData, com 3 mil entrevistas, de 13 a 15 de março de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-00835/2022.

