PoderData: Lula tem 41% contra 32% de Bolsonaro; distância no 2º turno é de 12 pontos

As variações de Lula e Bolsonaro, no primeiro e segundo turno, estão dentro da margem de erro. Levantamento aponta estabilidade do cenário eleitoral

247 - Pesquisa telefônica do PoderData divulgada nesta quarta-feira (30) mostra novamente estabilidade no cenário eleitoral brasileiro. O ex-presidente Lula (PT) permanece na liderança, com 41% das intenções de voto no primeiro turno.

Em seguida aparece Jair Bolsonaro (PL), com 32%. A distância é de 9 pontos percentuais. Em relação ao levantamento anterior (BR-00835/2022), divulgado em 16 de março, Lula oscilou 1 ponto para cima e Bolsonaro 2 para cima. O crescimento de ambos, porém, está dentro da margem de erro, de 2 pontos percentuais.

2º turno

O ex-presidente Lula segue como favorito para vencer o pleito em um eventual segundo turno contra Bolsonaro. O petista tem 50% das intenções de voto contra 38% de Bolsonaro. A distância é de 12 pontos percentuais.

No levantamento anterior, Lula tinha os mesmos 50% e Bolsonaro 36%. Numericamente, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é a menor registrada em 2022, mas o crescimento do atual chefe do governo está novamente dentro da margem de erro.

A pesquisa, realizada por telefone entre 27 e 29 de março, ouviu 3.000 pessoas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06661/2022.

