“Por que todo cearense tem cabeça grande?”, questiona Bolsonaro no Carnaval

247 - Jair Bolsonaro soltou mais uma declaração preconceituosa contra nordestinos, após ver um homem com chapéu de couro em Guarujá (SP). "O gauchão do Ceará aqui", afirmou o ocupante do Planalto antes de pegar o chapéu e colocar nele mesmo. "Por que todo cearense tem a cabeça grande?", perguntou.

Não é a primeira vez que Bolsonaro ataca o Nordeste em 2020. No começo deste mês, ele afirmou que a educação na região forma militantes e desinforma. "Se quiserem seguir formando militantes e desinformando, tudo bem", disse ele durante o lançamento da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo, no aeroporto Campo de Marte.

Oito dos nove governadores nordestinos decidiram não aderir à iniciativa do Ministério da Educação (MEC) para a instalação de colégios militares na região. O único Estado nordestino que aderiu ao projeto de construir escolas militares foi o Ceará.

Em agosto de 2019, o ocupante do Planalto também demonstrou o seu preconceito contra o povo nordestino. Pegou o microfone da câmera da TV Globo e pediu "chuva de honestidade" para a região.

"Queria que a Globo botasse no ar um vídeo com uma canção lá do Nordeste, chama-se Chuva de Honestidade", afirmou. "É uma canção que é mais velha que eu, de 54, e o que o Nordeste sempre precisou foi disso, chuva de honestidade. E o Brasil agradece", acrescentou. "Chuva de honestidade" era a canção preferida do ex-deputado Osvaldo Coelho (PFL, atual DEM), que morreu em 2015.

Um mês antes, em setembro, foi divulgado um vídeo em que Bolsonaro fala sobre "governadores de paraíba" e cita o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). "Não tem que ter nada para esse cara [Dino]".