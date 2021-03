PT diz que Bolsonaro é genocida e age como ditador

"Mais uma vez foi utilizada a Lei de Segurança Nacional da Ditadura para coibir a liberdade de expressão e manifestação, para silenciar o povo e ameaçar a oposição", disse o PT sobre a prisão de militantes do partido em Brasília edit

247 - O Diretório Nacional do PT divulgou na noite desta quinta-feira (18) uma nota em que reforça a acusação de genocida para Jair Bolsonaro em meio ao recorde de mortes diárias pela pandemia.

"Genocida é a única palavra para definir alguém que deliberadamente provocou e continua provocando a morte de centenas de milhares de pessoas que tinha a obrigação de proteger", diz o partido.

Na nota, o PT fez menção à prisão de militantes do partido em Brasília, por estender uma faixa chamando Bolsonaro de genocida e reproduzindo uma charge de Renato Aroeira que o associa ao nazismo.

"As prisões desta quinta-feira inserem-se numa série de violências que atingem sindicalistas, lideranças populares, artistas, professores e militantes sociais. O Partido dos Trabalhadores está solidário com os companheiros presos de forma ilegal, injusta e totalmente antidemocrática", disse a legenda.

Leia, abaixo, a nota do PT na íntegra:

“Genocida: (substantivo masculino e feminino) Pessoa que ordena ou é responsável pelo extermínio de muitas pessoas em pouco tempo.” (Dicionário Online de Português)

Esta é a única palavra para descrever um presidente da República que desdenhou da ciência e da medicina diante do estado de pandemia de Coronavid em que o planeta se encontra há um ano; que desdenhou da vida humana e da saúde da população.

Um presidente que sabotou o SUS, os governos estaduais e municipais e todas as medidas sanitárias, de isolamento social, de uso de máscaras, de testagem da população, de pesquisa, produção e aquisição de vacinas para enfrentar a pandemia. Que estimulou deliberadamente as aglomerações, a irresponsabilidade individual e coletiva, o uso, a produção e a distribuição pública de produtos reconhecidamente ineficazes, ao mesmo tempo em que negava socorro a populações que precisavam desesperadamente de oxigênio.

Genocida é a única palavra para definir alguém que deliberadamente provocou e continua provocando a morte de centenas de milhares de pessoas que tinha a obrigação de proteger.

Esta é a palavra que Jair Bolsonaro não quer ouvir e quer proibir que digam. Por isso, como sujeito autoritário que sempre foi, como candidato a ditador que é, vem estimulando ações policialescas contra seus opositores. Na data de hoje a PM do Distrito Federal prendeu e encaminhou à Polícia Federal cinco companheiros que, com uma faixa, chamaram Bolsonaro publicamente de GENOCIDA.

Mais uma vez foi utilizada a Lei de Segurança Nacional da Ditadura para coibir a liberdade de expressão e manifestação, para silenciar o povo e ameaçar a oposição.

As prisões desta quinta-feira inserem-se numa série de violências que atingem sindicalistas, lideranças populares, artistas, professores e militantes sociais.

O Partido dos Trabalhadores está solidário com os companheiros presos de forma ilegal, injusta e totalmente antidemocrática.

O PT seguirá lutando contra todas as formas de autoritarismo, pelo fim da Lei da Segurança Nacional e pelo fim do governo do GENOCIDA Jair Bolsonaro.

O Brasil precisa de vacina, emprego, auxílio emergencial, saúde e Justiça para todos.

O Brasil precisa colocar um fim ao genocídio e ao governo do GENOCIDA.

Brasília, 18 de março de 2021

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.